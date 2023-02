Rainer Saks: kuupäevad sõjas on paigas, kuid teisiti, kui meie arvame

Küll Putin ka varsti kuhugi läheb, et seda tasakaalustada. Tõsi, eriti head kohta, kus ennast näidata, tal ei ole.

Samas eks see, kuidas Euroopa tipud Zelenskõiga pildile kippusid, oli natuke koomiline ka. Ta muidugi kannatab selle ära, sest Euroopa toetus on niivõrd oluline.

On räägitud sellest, et Zelenskõile on tehtud mitmeid tapmiskatseid. On see väiksem ime, et ta endiselt elu ja tervise juures on?

Ei, seda ma ei arva. Seda ühte inimest nad oskavad kaitsta küll. Ukrainlased on väga profid selles osas, kuidas pidada sõda. Nad on aastasadu suurtes sõdades võidelnud ja mina arvan, et nad on paremad, kui venelased. Nõukogude Liidu parimad sõjakoolid olidki Moskvas ja Ukrainas. Nad on ka osanud oma tulevikku vaadata, otsustanud, et ei jää Venemaa mõju alla ning et nad on valmis selle eest seisma.

Seda oli näha Maidanil. Kui inimesed juba kuulirahe all laiali ei jookse, siis selles on selge sõnum. Et Venemaa sellest aru ei saa, on üks asi. Aga et sellest Euroopas aru ei saada, see on rohkem häiriv.