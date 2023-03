Mooniõitega kaunistatud kott

Mooniõitega kotil on moonid ükshaaval käsitsi valmis õmmeldud ning seejärel õied omakorda omavahel kokku õmmeldud. Kui ringid enne kodus valmis lõigata, saab sellise näputöö ka reisile kaasa võtta, sest alati ei pea ju bussisõidul kuduma, vahel võib ka õmmelda. See on lisaks ideaalne õmblemise näputöö, kui õmblusmasinat majapidamises polegi.