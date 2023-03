„Ma ju sellepärast ka ju kandideerisin, et naistele tähelepanu poliitikas tõmmata ja julgustada neid kandideerima,“ rõhutab Evelin Poolamets. „Naised on meil avatud olnud liberaalsetele väärtustele, aga kui me vaatame naaberriiki Rootsit, siis need väärtused on ju naistele pigem kahjulikud olnud – ebaturvaline keskkond, mis on tänu avatud piiridele. Perekond, mis on ju mõeldud naiste ja laste kaitseks, seda püütakse nüüd ümber defineerida.“