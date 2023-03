Esimesed inimesed korjavad juba karulauku! Agarale korilasele võib teadmatus tuua 1200 eurot trahvi

„Oli pühapäeva hommik, ilus ilm, linnud sädistasid, lumi ei olnud veel sadama hakanud. Läksin vaatama, kas karulaugud on juba väljas. Suurupi metsa all olid kolme sentimeetri pikkused lehed olemas, mõned said ka korjatud, jagas Maalehe ajakirjanik Mari Kukk toimetuses enda vastset kogemust.