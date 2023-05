Mu jaoks see „vastik kastik“ kipub olema aga jäneskastik. Tegu on kodumaa ühe levinuma kõrrelisega. Võiks öelda, et ta on lausa agressiivse kasvujõuga. Kui ta nõnda hullusti ei laamendaks, võiks jäneskastikutki ju päris kenaks pidada: lopsakakasvuline ja kõrgeid kõrsi kroonivad kohevad püstised pead. Igaval talvisel ajal pakuvad lumest tõusvad kastiku õlgjad kõrred silmale teretulnud pidepunkti.