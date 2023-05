Kaks Lääneranna väikekooli on saanud esialgse kaitse. Vallavanem: kohtud peavad neid kaebusi perspektiivituks

Tallinna Halduskohus märkis, et arvestades edasikaebe võimalusi ja -tähtaegu, ei ole tõenäoline kohtumenetluse lõppemine enne käesoleva aasta 31. augustit. Lisaks näeb põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ette, et kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini. Seetõttu ei oleks tõenäoliselt võimalik kohtumenetluse ajal saavutada kaebajate eesmärki tagada lastele sobiva hariduse omandamise võimalus Virtsu Koolis ning pärast 5.–9. klassides õppetegevuse lõpetamist oleks selle tagasipööramine äärmiselt keeruline või võimatu. Kokkuvõtvalt pidas kohus praegusel hetkel ja antud asjas põhjendatuks esialgse õiguskaitse kohaldamist ja seeläbi olemasoleva olukorra säilitamist kohtumenetluse ajaks.

Kohus leidis, et ärakuulamis- ja uurimispõhimõtte puudused on viinud selleni, kus vastustaja ei ole otsuses analüüsinud mitmeid asjaolusid, mis seonduvad transpordi korraldamisega ning on hariduse kättesaadavuse tagamisel olulised.