Ekspert selgitab: pank keeldub kodulaenu andmast? Küsimisel järgi neid punkte

Soetatav kinnisvara on laenu tagatiseks, seega peab sellele saama sõlmida ka kodukindlustuse poliisi. „Soovitan tutvuda kodukindlustuse tingimustega: kui soetatava kinnisvara puhul pole vajalikud nõuded täidetud, pole ka pangal põhjust seda kinnisvaraostu finantseerida.“

„Kui 800 ruutmeetrit suur luksusmaja asub piirkonnas, kuhu tulevikus keegi teine tõenäoliselt kinnisvara ei otsi, siis suure tõenäosusega on ka panga huvi selle finantseerimiseks väga väike,“ lisab Rebane.

Kasutusloa puudumine on teine sage põhjus, mille taha positiivne laenuotsus jääda võib. Kasutusluba peab kinnisvaral Rebase sõnul olema – see tõendab, et korter või maja, mida osta soovitakse, on elamiseks kõlbulik ja turvaline.

„Sarnaselt kasutusloaga ei pruugi ka hoone registriandmed mõnel juhul tegelikkusele vastata. Korterite puhul tuleb igapäevaselt ette näiteid, kus registriandmetes on midagi korrast ära – näiteks on mõni oluline detail nagu trepp puudu või ei klapi ruutmeetrid dokumentides kirjeldatuga,“ näitlikustab ekspert. Ehkki dokumentatsiooni on võimalik korrastada, ei anna inimesed Rebase sõnul tihti endale aru, et see tähendab ootamatuid lisakulusid.

Laenupakkumist tehes tunneb pank huvi ka kinnisvara täpsema asukoha vastu. See tähendab, et ka ebasobiv asukoht võib laenuotsusele saatuslikuks saada. „Kui kinnisvara asub piirkonnas, mis on raskesti ligipääsetav, võib pank finantseerimisest loobuda." Samas puudutab asukoht ka näiteks kinnisvara, mille välimuslik-tingimuslik vahekord pole omavahel tasakaalus.

Küsimusi tekitab üha enam ka ajahamba poolt tugevalt pureda saanud ning unarusse jäänud kinnisvara seisukord. Sellise kinnisvara väärtust on sageli keeruline hinnata, mistõttu võib seegi jääda pankade poolt finantseerimata.