TASUB TEADA | Kuidas kodu ostmisel omafinantseeringut oluliselt vähendada?

Kodulaenu saamiseks on tavaliselt vajalik omafinantseering vähemalt 15–20 protsenti. Keskmise kahetoalise Tallinna korteri puhul, mille hind keskmiselt 110 000 eurot, teeb see 16 500–22 000 eurot, mille kokku kogumine on paljudele inimestele suur proovikivi, eriti paljulapselistele peredele ja noortele.