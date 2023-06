Tahaks heitlust: ootame veel hernest ja uba!

Tähtajaks registreeritud 20 põllust on ligi pool talinisupõllud, kuna talinisu talvitus hästi üle Eesti. Nii on mõni võistleja esitanud kaks erineva sordi talinisu.

Rapsidega oli veidi keerulisem, aga neidki on kuus põldu. „Sügisene ebaühtlane rapsikasv kuiva tõttu muutis kevadist pilti ka,“ märkis kolmandat aastat võistlema asuv Mark-Hubert Heil Järvamaalt.

Oder ja rukis: auhinnakohad on veel vabad

Alanud nädala jooksul ootame juurde eriti taliodra ja rukki põlde. Mõlemaid on praegu kirjas kaks, nii et kolmas koht on veel täiesti vaba! Nende kultuuride kasv on juba sealmaal, et põllu seisukorda on lihtne hinnata. Nii viljelejad ise kui nõustajad ning müügimehed jõuavad nädala lõpuks veel ilusaid põlde kirja anda.

Nagu eelmistel aastatel, on tänavugi põhjust taliotra vaatama minna Pärnumaale. „Sel aastal talvitus talioder ideaalselt,“ ütleb üle mitme aasta taas osalev Argo Lääts. Mees on ka enne võistelnud, aga nüüd toob ta esile uue ettevõtte, Kaisma OÜ, ning ka uue taliodra sordi 'Dakota'.

„Ma arvan, et hea talvitumise võti oli sügisene haiguste tõrje. Väiksed külvivead on sees, aga need on võrsetega ilusti kaetud,“ selgitab ta, lisades, et limiteerivaks faktoriks võib saada vesi - viimase kuu ajaga on piirkonnas sadanud vaid 16 mm.

Tore oleks, kui saaks võistlust pidada ka oa ja hernega. Lisanädal lubab kindlamalt oma põllu taset hinnata, sest need kultuurid kasvavad nüüd iga päevaga. Mõlemaid on praegu kirjas üks põld. Ilmatargad lubavad pikka, kuiva ja sooja suve, mis sobib põldoa kasvatamiseks. Ka hernepõllud on alati pakkunud põnevaid tulemusi.

Aga kui kellelgi jäi veel võistlusele pakkumata lootustandev nisu- või rapsipõld, võib ka selle julgesti veel kirja anda.

Tuttavad tegijad, uued ettevõtted. Ja vastupidi