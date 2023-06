Piibujutt | Heatahtlik kiusamine on alati natuke põnev ja naljakas olnud

Hiljem sain kuulda, et hein laaditi raudteejaamas vagunisse ja see suundus loomaaeda elevantidele söödaks. Embleem veoauto uksel andis teada, millise kolhoosi omand see oli. Tol ajal ei pakitud kuiva heina pallidesse ega rullidesse. Loogu liigutati loorehadega ja koormaid hanguti hangudega.