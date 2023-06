Naeris | Mitte miski ei aita paremini kompromissi leida kui piisav kompra

Eelmisel aastal juhtus selline lugu, et aiandusühistu juhataja ütles mulle, et kuna ma elan siin nagunii aasta läbi, siis kas ma ei tahaks teenida lisaraha valvurina. Mõtlesin veidi ja jäin nõusse. Panin igaks petteks kõik kirja, et kui revidendid küsivad aruannet, siis oleks, mida ette näidata. (Algus eelmises numbris.)