Paul Neitsov ärevushäirest ja sõltuvusest: „Mul tuli ühel hetkel teha otsus – kas elu või surm“

Pilk traagiline ja sügav, heledad juuksed püsti peas. Mehe sõrmed siuglevad üle kitarri. Nii vaevatud, kuidagi kannatav, hingestatud olek. Ja need silmad, need on nii kurvad. „Ilmselt on asi geneetiline,“ lausub Paul Neitsov, kes sätib end peagi soolokontserdi tuurile üle Eesti. „Ma olen tegelikult keskmisest rõõmsam inimene.“