Stoicescu: kui Ukraina vastupealetung õnnestub, siis pole võib-olla enam Putin see, kellega tuleb läbi rääkida

Ukraina on suutnud viimase nädalaga vabastada seitse asulat. Algfaas võibki julgeolekueksperdi sõnul näha välja nii, et võetakse küla küla haaval, kilomeeter siin ja seal päevas. „Aga siis saabub loodetavasti see hetk, kus ukrainlastel õnnestub päriselt läbi murda.“