TEADLANE VASTAB | Äädikakärbseid ei ole kusagil. Mis on juhtunud?

Kui majapidamises esineb äädikakärbseid, näitab see, et mingisugune orgaaniline aine on hakanud käärima. Teine oluline tegur putukate elus on temperatuur. Putukad on äärmiselt tundlikud temperatuuri suhtes ja sellest sõltub nende areng. Toatemperatuuril valmib äädikakärbse munast täiskasvanu umbes kümne päevaga, kuid jahedas keldris võib kuluda mitu kuud. Temperatuuril alla kümnendast kraadist lõpetab äädikakärbeste areng täielikult.