NAERIS | Kui sääsetõrjest pole abi, siis tuleb teha sääskedega koostööd!

Hollandi kuningas Willem-Alexander palus hiljaaegu ametlikult vabandust riigi osalemise pärast orjanduses. Panime oma küla meestega pead kokku ja leidsime, et vabanduse palumine, ükskõik kui hilja see ka ei sünniks, annab andeks palujale väärikust ja isegi väge juurde. Pealegi on minevikusüü tunnistamine ja kurjemate riigijuhtide kujude mahavõtmine saanud või saamas moeasjaks. Moega tuleb kaasas käia – muidu jäämegi vaid progressi vedruvankri tagapingile konutama!