Riigikogu maaelukomisjon toetab põllumeestele põuatoetuste andmist

Maaelukomisjoni aseesimees Rene Kokk pidas vajalikuks anda valitsusel selged suunitlused Maksu- ja Tolliametile ning rääkida läbi finantsasutustega, et pikendada maksude tasumise perioodi, anda intressivabastus maksude tasumiselt teatud ajaks ja soodustada laenutingimusi. „Kui valitsus otsustab, et praegu on sektoris kriis, ja põllumajandussektoris selgelt on, siis on see nendele asutustele selge suunis riigiga koostööks ning sõnum sektorile, et riik on probleemi olemust teadvustanud,“ ütles Kokk.