ENERGIAHINDADE PROGNOOS | Elekter ja toasoe tulevad talvel odavamalt kätte

„Praegu on elektri tulevikutehingute pealt näha, et sügise ja talve alguse elektri hinnad tõotavad tulla ligikaudu poole odavamad kui aasta tagasi,“ sõnab Eesti Energia juhatuse liige Kelli Toss-Kaasik. „Järgmise aasta algusesse ennustatakse üsna sarnast hinda, nagu nägime tänavu jaanuaris ja veebruaris. Olukord on tervikuna oluliselt parem kui eelmisel sügistalvel.“