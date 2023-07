„Näiteks arstid, õpetajad, logopeedid on need ametikohad, mis on olnud juba pikka aega töötajate puuduses, aga samas tuleb esile, et õpetajad ei olegi võib-olla nii suures puudujäägis kui varasemalt,“ ütleb Eesti Töötukassa tööandjate teenuste osakonnajuhataja asetäitja Livia Laas. „Positiivne on muidugi see, et sel aastal juba ülikoolid ütlesid, et õpetajate väljaõppesse oli avaldusi rohkem kui varem.“