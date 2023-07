Maarja Krais-Leosk: on olukordi, kus erivajadusega lähedase piiramine vajalik. Aga peaksime märkama ka abivajavat vanemat

Erivajadusega inimestele, nii lastele kui täiskasvanutele, võib saada osaks halb kohtlemine, sõim, väärkohtlemine. Ka kodus. Kõige tõenäolisemalt on see võimalik nende peal, kellel häält ei ole või kelle hääl on nõrk, raskesti mõistetav, tülikas. Ja selleks tulebki rääkida, ühiskonna teadlikkust, tundlikkust ja empaatiat tõsta. Samamoodi tuleb rääkida puudega last kasvatavate perede argipäevast, igapäevastest väljakutsetest, ka sellest, kas nende laps on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise kaitse all nagu Eesti Vabariigi Põhiseaduses sätestatud on.