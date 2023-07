SPETSIALIST SELGITAB | Miks ei saa isegi tervete sigade liha süüa, kui farmist avastatakse seakatk?

„See risk suureneb kordades sigadele ja nende puhul on ikkagi suremus pea 100 protsenti. Sigade Aafrika katk on väga kiiresti nakkuv ja täna sellele ravi ei ole. Lihtsalt riskide ja loomade piinamise vähendamiseks on mõistlik loomade hukkamine. See on täna kõige optimaalsem ja kõige väiksemate riskiga tegevus, mida teha,“ rääkis ta.