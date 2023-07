TABEL | Pere ostukorvi hind tõuseb ahvikiirusel! Ühe kauba maksumus on kerkinud üle 150%

Kui Konjunktuuriinstituudi (KI) juhilt Peeter Raudsepalt uurida, kas hinnatõusu tipp on juba käes või läheb ikkagi majanduslik olukord meil veel kehvemaks, siis vastab ta, et prognoosida siin polegi midagi, asi on niigi selge. Hinnad tõusevad veelgi, see on fakt.