FOTOD | Võrus anti võim taaskord laste kätte. Lastefestival pakkus midagi igale maitsele

Võru lastefestivali peeti juba kuuendat korda, populaarsus on aasta-aastalt kasvanud ning see on juba kindlalt leidnud koha Eesti suurürituste maastikul. Festivalil pakutav programm on niivõrd mitmekesine, et kõikide tegevuste läbimiseks jääb kahest päevast väheseks.