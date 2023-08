Mitmed tänavad on Riias põhjalikult üleujutatud. Hetkel tegeletakse Läti pealinnas tagajärgede likvideerimisega - suuremaid lompe on hakatud tühjaks pumpama ja spetsialistid käivad sildade ning tänavate olukorda hindamas. Läti ilmateenistus ennustab, et kella 19ks on lõunanaabrite juures suurem tormimöll vaibunud.