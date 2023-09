Integratsiooni Sihtasutus: Vaba Lava oleks saanud toetust, kui raha oleks olnud rohkem

Oleme toetanud ja toetame ka edaspidi Vaba Lava nagu teisigi lõimumisse panustajaid – lähtuvalt tingimustest, mis on seatud riigieelarvelise raha kasutamisele. Taotlusvoorude puhul tähendab see, et toetust saavad kõrgema hinnangu pälvinud taotlused pingerea alusel ja ettenähtud eelarve piires.