Tänavu võitis parima talu tiitli Sepa Veised OÜ

Aasta parim alternatiivtalu 2023 – siidritalu KODAS

Põlvamaal Valgjärve külas asub siidritalu KODAS, mis tegeleb limonaadide, siidrite, vahuveinide ja puuviljapüreede tootmisega ning omab 10 000 õunapuud. Lisaks on talus restoran ning võimalus majutuda moodsates iglumajades. Talu eestvedajateks on Sulev ja Tea Nõmmann, keda toetavad nende neli last, kes on samuti talutöösse aktiivselt kaasatud. Suveperioodil pakub talu tööd 12 töötajale.

Talu algus sai inspiratsiooni pikalt välismaal elatud ajast ning soovist luua midagi erilist. Tea sõnul on siin töötades võimalik näha oma töö reaalset tulemust ning nautida looduskeskkonda, mis on linnaelust väga erinev.