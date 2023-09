Tiina Laanem: jätame teismelised koju tiksuma ja võõrutame nad lõplikult eesti kultuurist?

Ostad aastase pääsme muuseumidesse ja võtad seda investeeringuna enda heaolusse. Toidad sedasi oma vaimu, nagu trennis käies hoolitsed keha eest. Muuseumikaart on muidugi õnnestumine, ka Eestis toodi sarnane kaart aasta alguses turule ja saab näha, kuidas meil sellega läheb. Aga kahtlustan siiski, et soomlaste huvi juured näituste ning harivate väljapanekute osas peituvad lapse- ja koolipõlves.

Sealt saab alguse oskus nautida kultuuri. Just siis kujuneb inimesel tunne, et kaunid kunstid kuuluvad ta elu juurde. Kui koolipõlves neisse asutustesse ei satu, tunned ilmselt ka täiskasvanuna, et sul pole sinna suuremat asja. Tekib võõristus ja huvipuudus.

Maailma eri paigus rännates olen korduvalt positiivselt üllatunud, kui kunstisaalides ja muud liiki muuseumides pole mu teismelise poja eest tasu küsitud. Kehtib kord, et alla 18aastased saavad kunsti ja ajalooga tutvuda tasuta. Ka soomlaste populaarses Kiasma kunstimuuseumis võivad alla 18aastased vabalt sisse tulla ning käia kas või kümme korda iga näitust vaatamas.

Kahtlustan kaalutlust, et alla 12aastase lapse vanemad võivad jätta üritusele tulemata, kui last pole kuhugi jätta, ja piletitulu kuivab mõneti kokku.

Sama lugu on nende Amos Rexi muuseumiga, mis laseb kõik koolilapsed vabalt sisse ja lisaks sellele saavad ka kõik alla 30aastased kunsti nautida vaid viieeurose piletiga. Loetelu võiks pikalt jätkata, aga sõnum on üks – koolilapsed on alati teretulnud, kas siis koos vanemate või sõpradega. Võin omast kogemusest kinnitada, et millal iganes olen Kiasmas või Amos Rexis käinud, kohtan seal alati palju õpilasi.

Eestis teavad aga kõik lapsevanemad, et laste kaasavõtmisel on üheks „maagiliseks teetähiseks“ 12. eluaasta. Seda just ürituste, festivalide ja kontsertide puhul. Kui 13. eluaasta kukub, tuleb hakata lapse eest omajagu rahakotti kergendama. Seejuures pole teismeline äkitselt tööle läinud ega teeni ise raha.