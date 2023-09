Tunnike enne sügisistungjärgu algust on Isamaa juht Urmas Reinsalu roninud Toompeal vana Vene veoauto kasti ja viibutab kätt ähvardavalt riigikogu maja akende suunas, hüüdes, et tõmmake automaksule pidurit. „Sõbrad, see võitlus saab olema väga raske. Nad tahavad selle maksu kehtestada, vajadusel sidudes selle seaduse valitsuse usaldusega. Kuid Isamaa annab lahingu,“ lubab Reinsalu meeleavaldusel.