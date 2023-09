LOOMADE ÕUDUSUNENÄGU | Töötajad pidid surnud kanu ja nende kehaosi lintidelt kokku korjama

Tingimused ei vasta nõuetele

„See, mida me kui inimkond loomadele igapäevaselt teeme, on õõvastav,“ kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Raske on näha sellist videot ja kuulda neid lugusid ning samal ajal toetada seda tööstust. Loodetavasti paneb see kõiki mõtlema, kust meie toit tuleb ja kas see peaks ikka nii olema.“