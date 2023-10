Õnneks saame kümmekond sammu enne teel lebajat pidama. Puutumata lumel pole veel jälgi. Abikaasa väljub rooli tagant ja läheb vaatama. Meil, autos olijatel, on kindel veendumus, et sellises kohas saab lebada vaid see, kelle on auto alla ajanud. Lähema vaatluse tulemusel siiski selgub, et lebaja on elav inimene. Meie askeldamise peale reageerib vaid ühe lausega: „Ärge segage, ma puhkan.“