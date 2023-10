FOTO | Kas president Karis kandis militaristlikku välivormi?

„Sündmusel, millest on kõnealused fotod jäädvustatud, kandis riigipea isiklikult soetatud riietust, mis on mugav, ilmastikukindel ja teistest oluliselt mitteeristuv. Fotodel nähtud särgi sai ta kingituseks Ukrainas,“ sõnas Presidendikantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk.

„Piirijulgeolek on saanud kogu meie riigikaitse lahutamatuks osaks, mis tähendab, et idapiiri tugevaks ehitamisel ei saa teha allahindlust. Piir peab pidama ja me peame nägema, mis toimub piiri ümber nii maal kui ka õhus. Tutvusin Saatse, Koidula ja Luhamaa piiripunkti tööga ning käisin Piusa kordonis,“ kirjutas Karis sotsiaalmeedias.