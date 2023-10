HOIATUS | Kas järjekordne torm? Täna öösel võib tuul tõusta puhanguti 33 m/s

Madalrõhkkonna ees liikuvad vihmapilved jõuavad pärastlõunal üle mere ja laienevad õhtuks üle maa. Sadu on mitmel pool tihe. Puhub läänekaare tuul 4-10 m/s, pärastlõunal pöördub tuul järk-järgult kagusse 6-12 m/s, Lääne-Eesti saartel ja rannikul tugevneb puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..12°C, rannikul on 15°C ümber, päeval 14..18°C.