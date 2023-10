Tundub kuidagi loomulik, et just maal elavad teatriharrastajad nimelt praegu taaselustasid Eduard Vilde „Mahtra sõja“. Nii palju on meie iseseisvus liikunud selles suunas, et on hakatud kahtlema, kas me sellist riiki tahtsime. Ülestõuse veel ei tehta, aga streikidest juba räägitakse.