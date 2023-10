Lootsin väga, et sellist maailma, nagu see praegu on, ei pea ma kunagi nägema. Aga nagu hommikul silmad lahti teed, on ta jälle kohal: droonid lendavad, pommid plahvatavad, tulekahjud lõõmavad, kalmistud kasvavad tundidega nagu õudusfilmis.