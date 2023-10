Laupäeva päev tuleb hoovihmade ja tugeva edelatuulega, sisemaal on puhanguid 20, rannikul 23, õhtul üle 25 m/s. Ilmateenitust on välja andnud ka hoiatused just Lääne-Eesti piirkonda, kus tuul võib tõusta puhanguti 28 m/s.