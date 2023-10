LUGEJA KÜSIB | Kas kellakeeramise tõttu tekkinud lisatunni eest peab maksma töötasu?

Kui töötaja tööpäev langeb kellakeeramise ajale, peavad pooled kokku leppima, et töötaja töötab kaheksa tunni asemel tund aega kauem ehk üheksa tundi. Kui kokkulepe puudub, on töötajal õigus töötada ettenähtud kaheksa tundi ehk vahetus lõppeks varem.

Lisatund võib tekitada ületunnitöö. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja. Kui kuu või arvestusperioodi lõpus selgub, et selle võrra on tekkinud ületund, tuleb tööandjal ka see tund ületunnina töötajale hüvitada. Seadus eeldab, et ületunnitöö hüvitatakse tasustatud vaba ajaga.