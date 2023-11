Iisraelis elavad eestlased: me tõesti ei saa aru neist, kes Hamasi toetavad

Raketirünnakutest hoolimata uskusid Gaza ümbruse elanikud rahusse ja kooseksisteerimisse. „Siin on 99% paradiis ja 1% põrgut,“ kirjeldati tavaliselt elu Gaza külje all.

Tema sõnul tuleb ka rõhutada, et praeguste suurte Hamasi toetavate demonstratsioonide inspireerijaks pole gazalaste kannatused sõjalises konfliktis, vaid Hamasi ISISe stiilis terrorirünnak. „Khaled Mashal, Hamasi endine poliitbüroo liider, hooples Egiptuse telekanalis, et venelased on lubanud 7. oktoobril juhtunut edaspidi oma sõjakoolides õpetama hakata,“ sõnas Heli Veksler.

„Kahtlemata aitas see neil sooritada uskumatuid julmusi 7. oktoobril. Samas tõestavad nii kinnivõetud terroristide tunnistused kui ka Hamasi surnukehadelt leitud dokumendid, et jõhkrad tapmised, piinamised, põletamised ja vägistamised olid tehtud konkreetsete juhiste kohaselt,“ rääkis Heli Veksler Maalehele.

Vekslerite sõnul on praeguseks saanud selgeks, et paljud terroristid olid rünnaku ajal narkootikumi Captagon mõju all, mida on varem kasutanud ka ISISe võitlejad.

200 000 tagasipöördujat

Praegune sõda on kogu Iisraeli ühiskonda tugevalt liitnud.

„Inimesed on Iisraelis praegu väga üksmeelsed, on erakordne, mida me oma ühiskonnas näeme,“ tõi Alber Veksler välja. „Minnakse appi toitu jagama, põllumajandustöödele, haiglatesse, kuhu vaid vaja, sest on ka raske olla üksi oma mõtetega kodus.“

Kontrast on seda suurem, et enne sõda oli ühiskonnas palju proteste kohtusüsteemi reformi vastu ning paljud ähvardasid üldse riigist lahkuda, sest poliitiline olukord oli neile vastik. Kuigi olukord on muutunud palju raskemaks ja otseselt ohtlikuks, tullakse pigem tagasi: sõja algusest alates on Iisraeli tagasi pöördunud 200 000 inimest.

„Ma tõesti ei saa aru Eesti inimestest, kes Hamasi toetavad,“ märkis Albert Veksler. „Hamasi kõnemehed on öelnud, et juudid tuleb hävitada koos Iisraeli riigiga ja samuti ka kõik need rahvad, kes ei taha islamit vastu võtta. Eesmärk ongi luua kaos, tekitada ülemaailmne sõda, mis tooks neile lunastaja. Lõplik siht on maailm õhku lasta ja sellest ei jää puutumata keegi, kes neile praegu kaasa tunneb. On selgelt välja öeldud, et alustatakse sabati-inimestest ja liigutakse edasi pühapäeva-inimeste juurde.“

Vekslerite sõnutsi on Hamasi taga väga selgelt Iraani tuumaambitsioonid, et saada rohkem võimu ning külvata suuremat kaost.

Lääne inimesed ei mõista seda kunagi

Albert Veksler ütles, et puutus õpingute ajal Heebrea ülikoolis kokku kohaliku politseinikuga, kelle sõnul on Hamasi puhul tegemist sellise kultuuriga, mida lääne väärtustega inimestel on pea võimatu mõista.

„Kui politseijaoskonda tuleb noor mees, kellel on kilekotiga kaasas õe pea, sest tal oli vaja sooritada aumõrv, siis me ei saagi sellest aru. Aga sellise radikaalse islamiga on Iisrael täna vastakuti ning just radikaalid on toonud välja proteste kogu maailmas Hamasi toetuseks.“

„Valu ja lein ühiskonnas on väga suur,“ sõnas Heli Veksler. Tänavatel jagatakse lippe, kuhu on trükitud nende pilte, kes on pantvangis, teadaolevalt ulatub see arv praegu üle 200.