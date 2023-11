Biojäätmed olgu sorteeritud: 10 omavalitsust saab toetust kompostrite ostuks

Eesti kodudes tekib aastas 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta, millest ligi kolmandik on köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. „Liigiti kogumine võimaldab biojäätmed muuta väärtuslikuks kompostiks ja biogaasiks, rikastades meie muldasid ja soojendades kodusid. Seetõttu on biojäätmete eraldi kogumine segaolmejäätmetest äärmiselt vajalik. Riigi poolt jagatav toetus aitab omavalitsustel tagada, et igal inimesel oleks võimalus ja vahendid seda teha, sest vaid nii saame biojäätmeid uuesti kasutada ja ringlusse võtta. See on lihtsaim viis anda oma panus keskkonnasäästlikku majandusse ning eeldab meie kõigi teadlikkust ja aktiivset panustamist,“ sõnab Kliimaministeeriumi ringmajanduse ja elukeskkonna asekantsler Ivo Jaanisoo.

KIKi ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul on tegu kolmanda samalaadse vooruga, mida korraldatakse varasemate voorude jäägi arvelt. „Selle vooruga aitame mahajäänuid – neid omavalitsusi, kus on biojäätmete kokkukogumises jäänud seni vajaka. Toetuse abil saab muuta ka nende valdade ja linnade elanikele biojäätmete äraandmine võimalikult mugavaks. Eelmistes taotlusvoorudes oleme juba toetanud 2,7 miljoni euroga biojäätmete liigiti kogumise taristu rajamist kümnes omavalitsuses ning biojäätmete konteinerite ja kompostrite ostmist 30 omavalitsuses. Nüüd on võimalus just neil omavalitsustel, kes pole selleks tegevuseks veel toetust saanud,“ lisab Jürmann.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, kus elanikele pole veel biojäätmete äravedu korraldatud. Need on Alutaguse, Antsla, Häädemeeste, Kanepi, Muhu, Rakvere, Rõuge ja Võru vald ning Narva ja Sillamäe linn. Toetust ei jagata omavalitsustele, kes on viimase viie aasta jooksul juba biojäätmete konteinerite, kompostrite või korvide soetamiseks toetust saanud ja biojäätmete vedu on juba varasemalt korraldatud.