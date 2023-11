Alates sõja algusest on Gazas hukkunud üle 100 ÜRO töötaja

Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on hukkunud töötajad nende 10 000 inimese seas, kes on sõja algusest saadik tapetud

Väljaande Reutersi sõnul andis hukkunute arvust oma kõnes teada UNRWA kindralkomissar Philippe Lazzarini Prantsusmaal Pariisis Gaza tsiviilisikute rahvusvahelise humanitaarkonverentsi ajal. Mehe sõnul on see nii lühikese aja jooksul suurim konfliktis hukkunud ÜRO abitöötajate arv üldse: „Viimane kuu on olnud UNRWA jaoks valus.“