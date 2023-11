Eesti sai taas nahutada puuduste eest Natura alade kaitsmisel ja jäätmemajanduses

Jaanuaris 2023 teatati Brüsselist, et Euroopa Komisjon algatas Eesti kohta viis rikkumismenetlust. Üks neist puudutas Natura alasid. Eestile anti kaks kuud aega vastamiseks ja komisjoni osutatud puuduste kõrvaldamiseks.

Armuaeg sai läbi

Komisjon kutsub rikkumismenetlusega Eestit üles oma Natura 2000 alasid tõhusalt haldama. Elupaikade direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama erikaitsealadel ehk Eesti looduskaitseseaduses eriloodusaladel esinevatele elupaikadele ja liikidele konkreetsed kaitse-eesmärgid ja -meetmed, et säilitada või taastada nende soodne kaitsestaatus.

Looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma ütles juunis Maalehele, et Keskkonnaministeerium jätkab oma tööd, et sügiseks välja töötada Natura hindamise põhimõtete seaduseelnõu.

Euroopa komisjon otsustas täna saata Eestile põhjendatud arvamuse selle kohta, et Eesti ei ole nõuetekohaselt kohaldanud elupaikade direktiivi, eelkõige seoses raietegevusega Natura 2000 aladel. ELi looduskaitsealaste õigusaktide järgimine on looduse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja taastamise seisukohast ülimalt oluline. Elupaikade direktiivis nõutakse, et kõiki tegevusi, millel võib olla Natura 2000 alale märkimisväärne mõju, hinnataks asjakohaselt ja et nendeks antaks luba ainult ulatuses, mis alale märkimisväärset mõju ei avalda. See puudutab ka metsaraiet.

Komisjon saatis Eestile selles küsimuses ametliku kirja juba 2021. aasta juunis. Kuigi Eesti on võtnud teatavaid meetmeid direktiivi järgimiseks, antakse Natura 2000 aladel endiselt raielubasid ilma nõutava eelhindamiseta. Seepärast on komisjon otsustanud esitada Eestile põhjendatud arvamuse ning aega sellele vastamiseks ja vajalike meetmete võtmiseks on kaks kuud. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Eesti Euroopa Liidu Kohtusse.

Probleemid ka jäätmevaldkonnas