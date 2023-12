Kurb statistika: tänavu on tulekahjudes hukkunud 33 inimest, neist enamiku kodudes puudus suitsuandur

Kui andur puudub

Põhjendusi anduri puudumise kohta toodi erinevaid. Näiteks vabandati, et on ununenud, poes ei olnud või ei teatud, et see üldse kohustuslik on. Kuid igas kodus peab olema vähemalt üks töökorras suitsuandur – hea, kui see on igal korrusel või isegi igas toas.