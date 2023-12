Kapsaralli on alanud: 85 % Eesti kapsast süüakse ära just jõuluperioodil

Kahjuks segas sel aastal kapsasaagi koristust tugev vihm. Võrumaal oli vähemalt üks kapsapõld nii vesine, et traktoriga peale sõita ei kannatanud. Põldudele sadas maha lausa 15 mm vihma. Saak olevat iseenesest olnud hea. Jaagumäe talus oli salvedes näiteks 4000 tonni kartulit, sama palju kapsast, 1000 tonni porgandit, 800 tonni kaalikat ja sama palju peeti ning 200 tonni kõrvitsat. Kogu köögivili jääb Eesti tarbijale. Loe lähemalt siit.

Näiteks Orkla Eesti Põltsamaa tehas paneb tänavu purki ligi 600 tonni kapsast, mida on kolmandiku võrra rohkem kui mullu. „Aasta viimases kvartalis müüme 85 % kogu aastasest kapsatoodangust. Tõeliseks kapsaralliks läheb aga novembri lõpus, esimese advendi lähenedes. Lisaks kapsale hoogustub jõulude eel hüppeliselt ka kõrvitsa ja teiste pühadelauale sobilike salatite, samuti kastmete müük,“ rääkis Orkla Eesti Põltsamaa tehasejuht Indrek Grossthal.

Lisaks kapsastele pannakse purki 2200 tonni kurke, 800 tonni kõrvitsat, 280 tonni peeti, 390 tonni kartulit, 200 tonni porgandit ja 120 tonni suvikõrvitsat. Kapsast kulub hooaja jooksul ühtekokku aga suisa 1050 tonni, sest lisaks prae- või mulgikapsastele on kapsa näol tegemist olulise komponendiga erinevates Põltsamaa toodetes. Kokku läheb purgi- ja valmissuppidesse, salatitesse ja hoidistesse 5200 tonni köögivilju, millest suurem osa on tänaseks purgis.

Praekapsas porgandiga

Põltsamaa toodetest on eestlaste vaieldamatuks lemmikuks praekapsas porgandiga, mille retsept ja tehnoloogia pärinevad 1970. aastate algusest. Aastate jooksul on retseptis tehtud väikeseid kohendusi, et vastata nii tarbija kui kestlikuma tootmise ootustele.