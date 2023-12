Maaomanikud on seni olnud sageli viimased, kes nende maadele asunud kaitsealustest liikidest teada saavad. Tänu värskele kohtulahendile on lootust, et olukord muutub.

Maaomanike hinnangul on see reegel, et nad saavad oma metsades planeeritavast kaitsest viimasena teada. Keskkonnaamet peab seda erandiks. Maaleht on sellest korduvalt kirjutanud.