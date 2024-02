Veronika Meriküll: leidub eestlasi, kes ei oska ega taha riigikeeles isegi „tere“ öelda

Kuidas peaksime käituma olukorras, kus inimene on elanud aastakümneid Eestis, ent ei oska riigikeeles isegi „tere“ kuuldavale tuua? Näitab see, et inimesel pole mingit soovi eesti keelt kunagi selgeks õppida ega ka eesti kultuurist osa saada? Kas tõepoolest soovime selliseid inimesi enda riiki?