Võrklaev: muuseumiautode mootorsõidukimaksu hakatakse tagantjärele kompenseerima

Hiljem lisas Võrklaev, et tegu on valeinfoga ning vanasõidukite mootorsõidukimaks ei tule ulmeline.

„Oleme kokku leppinud ja see sai kirja ka seaduseelnõusse, et koostöös kultuuriministeeriumiga töötame välja meetme, millega hakatakse vanasõidukite ja museaalide omanikele nende tasutud mootorsõidukimaksu tagantjärele kompenseerima,“ selgitas rahandusminister. Ta lisas, et selle eelduseks on, et sõidukid on ka avalikult eksponeeritud.