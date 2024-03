Juhan Parts: Eesti energeetikas käib võitlus, kes valitsust paremini lobib. Tarbija ei huvita enam kedagi

Miks te ei usu rohepöördesse?

Lühike vastus – selle filosoofiliste juurte tõttu. Inimesi võib viia täielikule eksiarvamusele, seda on maailma ajaloos väga palju juhtunud. Keskajal nägi katoliku kirik peaaegu 1000 aastat vaeva, et inimesed ei julgeks küsimusi esitada. Kuni tuli Martin Luther.

Saksamaalt Ameerikasse läinud filosoof Herbert Marcuse oli kriitilise rassiteooria edendaja, kes leidis, et kõiges on süüdi valge rass. Ta kirjeldas, kuidas woke-ahel töötab – revolutsiooni meetod on pikk marss läbi institutsioonide. Esimesena tuleb üle võtta ülikoolid. Ameerika ülikoolides toimub juba mõnda aega tõe kehtestamine ja diskussiooni vältimine. Järgmine institutsioon on üldharidussüsteem. Edasi tuleb äri, siis meedia.