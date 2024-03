SEADUSEMUUDATUS | Eluasemelaenu taotleja laenuvõimekust arvutatakse uutel tingimustel

Arvutuse valemi muutus tähendab, et praeguste kõrgete intressimäärade olukorras on laenu sooviva inimese maksimaalne laenuvõimekus sama suur kui enne Euroopa Keskpanga intressitõuse. Ei muutu see, et endiselt võivad laenusoovija igakuised laenu- ja liisingumaksed kokku moodustada kuni 50% tema netosissetulekust.