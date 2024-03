Kinnisvaraekspert üürimajadest: väikelinna pole mõtet suurt kortermaja ehitada

Pindi Kinnisvara müügipartner Sooman rõhutab, et kinnisvara arendamine väikelinnades pole olemuselt vale. „Väikelinnades on ka jõukamaid inimesi, kes ei taha tingimata eramajas elada, kuid sooviksid tänapäevaseid elutingimusi. Ehk siis nõudlus moodsate korterite järele on täiesti olemas. Küsimus seisneb aga selles, et millisele mahule ehitada ja millises majandustsüklis me parasjagu oleme.“