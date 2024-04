Kitsed kärneriks, lemmikuteks kadakad ja luuderohi

Olen ütlemata õnnelik, et Hiiumaal on jäneseid vähe. Kuid muid metsaasukaid jagub see-eest ohtralt. Metskits on nii-öelda vaenlane number üks. Enamiku puude-põõsaste kärpimise saab tema süüks panna. Samas kui ümbruses on palju metsi-lanke, saavad metskitsed oma toidupoolise kätte pigem sealt.

Üldiselt metskits aedniku jaoks üüratult hirmus tegelane siiski pole. Pigem kaksab siit ja sealt võrseotsi, juba paarimeetrise puu ladva jätab puutumata. Omaette lugu on küll sokkudega, kes vähegi erilisemaid puid oma märgistustuhinas koledasti ära rapsida võivad. Pigem on see siiski metsakeskkonna teema. Ehkki, kui meenutada Tallinna Botaanikaaias ära räsitud Mertensi tsuugat, siis on see ju lausa keset linna.