Maja renoveerimisel tasub õppida teiste kogemustest

Oliver nendib, et esimese sammuna koostasid nad ideaalplaani sellest, mida nad sooviksid teha. Sellele järgnes arusaamine, kui palju tööd koos materjalidega maksma lähevad. See on oluline protsess kogu tervikust, sest ilma suuremat pilti hoomamata ei ole võimalik planeerida, kui põhjalikuks renoveerimiseks on perel tegelikult finantsiliselt võimekust ning kus on võimalik kompromisse teha. Samuti annab selline plaan korraliku ülevaate sellest, mida saab oma jõududega ära teha ning mida mitte.