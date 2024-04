Kadri Voorand: tead, kuidas hiirtest lahti saada? Tänita nendega!

Me kõnnime männimetsas Lahemaal. Metsvint laulab, päike kuldab ja äkki ilmub me ette Jaani-Tooma Suurkivi, suur nagu häärber.

Kadri räägib, kuidas Hispaania turistid tulid siin ükskord autost välja ja küsisid, kus see vaatamisväärsus on. Ja Kadri ütles, et seesama ongi. Hispaanlased teatasid pettunult, et neil on kõik kohad selliseid kive täis!